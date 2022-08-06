عمرو دياب يحتفي بصناع أغانيه الأخيرة على المسرح في حفله بالعلمين

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ساحة أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحضور مفاجآتٍ عدة، إذ قدّم الهضبة عمرو دياب، خلال حفله الغنائي، عددا من الشعراء والملحنين الذين عمل معهم في الفترة الأخيرة، وكانوا سببا في تقديمه عددًا من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

عمرو دياب يقدم عزيز الشافعي على مسرحه

كان الشاعر والملحن عزيز الشافعي، من أوائل الفنانين الذين قدمهم عمرو دياب على المسرح، والذي تعاون معه مؤخرًا في أكثر من عملٍ غنائي، وحققوا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كاشفًا عن أنّه تعاون معه في أغانٍ منها أنت الحظ، وقدام مرايتها، ويوم تلات، وأماكن السهر، أما عن آخر الأغاني التي قدماها سويا فكانت أغنية زمن المجاملة.

وقدّم عمرو دياب الملحن مدين، والذي تعاون معه مؤخرًا في أغنية «اتقل وراضي»، وحققت نجاحا كبيرا، وقدّما الأغنية سويا على المسرح بطريقة الديو وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وشارك مدين الفيديو، عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، وعلق عليه: «الهضبة عمرو دياب النجاح معاه ليه طعم تاني الوقفة جنبه على المسرح ليه إحساس مختلف».

عمرو دياب يقدم تامر حسين

وانضم إليهم الشاعر تامر حسين، والذي قدمه عمرو على خشبة المسرح، بعد عدد من النجاحات التي قدماها مؤخرًا، وكان من بينها أغنية «اتقل وراضي» و«اللى يمشي يمشي» و«الحظ» و«زمن المجاملة» و«راجع».