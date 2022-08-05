عمرو دياب يصعد لمسرح حفله في الساحل الشمالي على نغمات «يا أنا يا لأ»

صعد منذ قليل، المطرب عمرو دياب، على مسرح حفله الغنائي المقام حاليا فى الساحل الشمالي، على نغمات أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، في ثاني حفلاته الغنائية الجماهيرية لصيف عام 2022.

عمرو دياب يشدو بأغنياته الجديدة

ويشدو دياب اليوم بعدد كبير من أهم وأشهر أغنياته الجديدة التي طرحها خلال الأيام الماضية، منها ناس حلوة، ووزير السعادة، و«ب و ح وب وك»، وباريس، واللي يمشي يمشي.

ويشهد حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة، تقديم عدد من أغنياته القديمة، منها «لسه بتحبه يا قلبي»، «لو كان يرضيك»، «كان طيب» و«صدقني خلاص»، «بحبه»، «نغمة الحرمان»، و«ده لو اتساب».

شعراء وملحنون مع عمرو دياب قبل حفل الساحل

تواجد في الغرفة المخصصة للهضبة خلف المسرح، عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي، ممن تعاونوا معه في العديد من الأعمال الغنائية، منهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، توما، مدين، وتامر حسين، بالإضافة إلى أندرو مدير أعمال عمرو دياب وعدد من الموسيقيين من أعضاء فرفته.