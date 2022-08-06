4 محافظات تحصد 16 مركزا في قائمة أوائل الثانوية العامة.. منها الشرقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022، وحصدت 4 محافظات 4 مقاعد لكل منها في قائمة الأوائل، وهي الإسكندرية والقاهرة والجيزة والشرقية.

أوائل الثانوية العامة في الإسكندرية

حصدت محافظة الإسكندرية 4 مقاعد ضمن قائمة أوائل الجمهورية، حيث تواجدت طالبتان في الشعبة الأدبية، وهما عائشة حسن طه حسن عبد الصادق، التي حصلت على المركز الثالث مكرر، بمجموع 383 درجة، وأروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، الحاصلة على المركز السادس مكرر، بمجموع 380 درجة، فيما حصلت على المركز الأول لفئة المكفوفين ناريمان أحمد صالح فرج حسن لطفي، بمجموع 399.5 درجة، أما المركز الأول في فئة مدارس المتفوقين فحصل عليه أسامة محمد سعد فتحي محارم، بمجموع 663.78 درجة، وذلك في غياب ملحوظ عن أوائل الثانوية العامة على شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

أوائل الثانوية العامة في القاهرة

وتواجد 4 طلاب من أبناء محافظة القاهرة ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، إذ حصل مروان أحمد سمير محمد علي الشامي على المركز الرابع مكرر على شعبة علمي رياضة على مستوي الجمهورية، بمجموع 404 درجات، وحصدت ساندي معاذ مقبول محمد عبد اللطيف على المركز الثاني في الشعبة الأدبية، بمجموع 384 درجة، فيما حصل أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى على المركز السادس مكرر أيضًا في الشعبة الأدبية بمجموع 380 درجة.

وفي فئة الدمج التعليمي، حصل الطالب كيرلس سامح حسني فخري على المركز الأول على شعبة الرياضيات، بمجموع 368.5 درجة، في غياب تام لمحافظة القاهرة من قائمة الأوائل لفئة علمي علوم.

أوائل الثانوية العامة في الشرقية

وحصدت محافظة الشرقية 4 مراكز بقائمة أوائل الثانوية العامة، إذ حصل الطالب محمد أشرف كمال خليل عبدالله على المركز الثاني مكرر على شعبة علمي علوم، بمجموع 401 درجة، وشهد مجدي فهمي محمد علي في نفس الشعبة على المركز الرابع مكرر، بمجموع 399 درجة، بينما حصل الطالب عمر شريف عبد المنعم عبدالحميد على المركز الأول في شعبة علمي رياضة، بمجموع 407 درجات، وحصد أنس إبراهيم محمد أنس مرسي المركز الأول في الدمج التعليمي للشعبة الأدبية، بمجموع 407 درجات.

أوائل الثانوية العامة في الجيزة

وضمن الأربعة مقاعد التي حصدتها محافظة الجيزة في قائمة الأوائل، جاءت طالبتان ضمن أوائل شعبة علمي رياضة، هما مريم حسن عبدالمنعم عويس الحاصلة على المركز الثاني، بمجموع 406 درجات، وندى محمود عبدالمولي عبد الحميد التي حصدت المركز الرابع مكرر، بمجموع 404 درجات.

وفي الشعبة الأدبية، حصل الطالب مهند محمد شعبان محمود على المركز الرابع مكرر، بمجموع 382 درجة، ولينة أحمد فؤاد محمد حسن على المركز السادس مكرر، بمجموع 380 درجة، في غياب آخر عن الشعبة العلمية علوم.

ويتيح موقع جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال هذا الرابط https://natega.elwatannews.com.