إصابة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء بعد تجدد القصف على مدينة غزة

أصيب 13 مواطنا فلسطينيًا من بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، بجروح متفاوتة، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل، ومواقع، وأراضي زراعية، في أنحاء متفرقة من مدينة غزة، وفقا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

13 مصابا بينهم أطفال ونساء

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المصابين جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، لتلقي العلاج.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجوم على قطاع غزة، واستمرار الغارات الإسرائيلية، وفقا لقناة «العربية».

تعليمات إسرائيلية بمواصلة الهجوم على قطاع غزة

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية، صباح اليوم، من موقعا غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في نبأ عاجل.