القاهرة تشكل لجنة هندسية لمعاينة حريق شارع الجيش

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات منور العقارين رقمي 3 شارع الجوهري و5 شارع الجيش، وامتد الحريق لبعض المكاتب الإدارية لبيع الملابس ذات الأسقف الخشبية بالدور العلوي.

أسباب الحريق

وعلى الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي، إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق.

لجنة هندسية لمعاينة العقار

وانتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث، وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار الذي نشب به الحريق، لبيان مدى تأثره من الحادث.

ووجّه محافظ القاهرة، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

السيطرة على الحريق

وأكد محافظ القاهرة، أنّ قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق دون خسائر في الأرواح.