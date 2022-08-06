11 محافظة دون أوائل ثانوية عامة 2022.. منها 3 في الصعيد

كشفت نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإعلانها، ومعرفة الأوائل في جميع الشعب، غياب عدد من المحافظات عن قائمة أوائل هذا العام، من بينها محافظات في الصعيد، وأخرى في الوجه البحري وسيناء، في ظل خروج أكثر من طالب من الأوائل من محافظات بعينها.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. محافظات دون أوائل

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، غابت 11 محافظة عن قائمة الأوائل هذا العام وهي أسوان، وكفر الشيخ، والسويس، وبورسعيد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والأقصر، وبني سويف، علي الرغم من خروج العديد من الأوائل من بعض هذه المحافظات خلال السنوات الأخيرة.

محافظات حصدت أوائل الثانوية العامة

وطبقا لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 سجل عدد أوائل الثانوية 40 طالبا وطالبة بـ16 محافظة على مستوى الجمهورية، من بينهم 7 أوائل من محافظات وجه بحري، و3 أوائل من محافظات القاهرة الكبرى، و 6 أوئل من محافظات الصعيد، لتتصدر محافظة الغربية جميع المحافظات في أعلى عدد من الأوائل بـواقع 5 طلاب علمي وأدبي.

لا أوائل في مطروح

وعلى الرغم من غياب مطروح عن قائمة أوائل الثانوية العامة، إلا أنها لم تقدم من قبل أوائل على مستوى الجمهورية في جميع الشعب العلمي علوم ورياضة والأدبي، في ظل غياب كامل عن مشهد الأوائل.

وأتاح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة بشكل سريع من خلال الدخول على الموقع والبحث بالاسم ورقم الجلوس والتعرف على النتيجة.