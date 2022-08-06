مصرع شاب غرقا في نهر النيل ببني سويف.. «كان راجع من زيارة قبر والده»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، جثة شاب غرق خلال استحمامه في مياه النيل بالقرب من معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ودلت التحريات أن الشاب نزل للاستحمام في النيل عقب زيارته لقبر والده، ونقلت الجثة إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

بلاغ بغرق شاب في مياه النيل ببني سويف

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العقيد مازن سعيد، مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بغرق شاب خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر بدائرة المركز، وتم التوجيه بشكل سريع وانتقلت قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثمان مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب غرق في مياه النيل

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وتمكنت من انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي والصيادين، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

ودلت التحريات الأولية، إلى أن الشاب المتوفى يدعى «خلف شعبان»، 18 عامًا، مقيم قرية كفر ناصر، وعقب عودته من زيارة المقابر بقرية غياضة الشرقية شرق النيل، أقدم على الاستحمام في مياه النيل أمام معدية كفر ناصر مسقط رأسه، ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار بعيدا ولقي مصرعه.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.