الصين تبدأ تدريبات جديدة بالذخيرة الحية حول تايوان تستمر حتى 15 أغسطس

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، إجراء مناورات عسكرية جديدة، حول تايوان، يستخدم فيها بالذخيرة الحية وذلك في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر خلال الفترة ما بين 6 إلى 15 أغسطس.

تدريبات عسكرية بالذخيرة جديدة في تايوان

وبحسب بيان السلطات الصينية، «بدأت التدريبات اليوم 6 أغسطس فى تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وستنتهي في تمام الساعة السادسة يوم 15 أغسطس المقبل»، منوهًا بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».

رد الصين على زيارة «بيلوسي» لتايوان

ومنذ بداية أغسطس الحالي، أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد، وذلك ردًا على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.