كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة بـ0.50 نقطة.. و«تويتر» يقاضي رئيس تسلا

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إعلان السلطات المالية في كوريا الجنوبية، رفع معدل الفائدة بمقدار0.50 نقطة مئوية لمكافحة التضخم، فيما دعت المكسيك، الأمريكيين للعبور إلى البلاد لشراء الوقود الرخيص.

في كوريا الجنوبية، رفع «البنك المركزي»، معدل الفائدة بمقدار0.50 نقطة مئوية لمكافحة ضغوط التضخم. وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعًا لتحديد سعر الفائدة وصوت على الزيادة لسبعة أيام من 1.75% إلى 2.25%. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن البنك يقوم لأول مرة في التاريخ برفع معدل الفائدة الرئيسي 3 مرات متتالية

بدوره، رفع موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك لدفعه لإتمام صفقة شراء الموقع.

وقالت وثائق تم تقديمها إلى محكمة في ولاية «ديلاوير» الأمريكية الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، إن «تويتر»، بدأ هذه الدعوى لمنع ماسك من مزيد من الانتهاك، وإجبار الملياردير على الامتثال لالتزاماته القانونية، وفرض استكمال الاندماج بعد استيفاء عدة شروط لم تكن مستوفاة.

«تويتر»: منذ توقيع اتفاقية الشراء استخف ماسك مرارا وتكرارا بالشركة

وأضافت «تويتر»، أنه منذ توقيع اتفاقية الشراء استخف إيلون ماسك مراراً وتكراراً بالشركة والصفقة مما خلق ضغوط بتراجع سعر سهمها، مشددة على أن ادعاءات الملياردير الأمريكي حول سبب رغبته في إنهاء الصفقة بما فيها مسألة الحسابات الزائفة هي مجرد ذرائع.

وتراجعت أسهم «تويتر»، أمس الثلاثاء، إلى 34.06 دولار، ويوم الجمعة الماضي، أشار ماسك، إلى إنهاء صفقة شراء «تويتر»، مبررا ذلك أن الموقع انتهك الاتفاق من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال خبراء قانونيون إن نتيجة النزاع بين الجانبين، قد تكون غير متوقعة، ويمكن أن تنطوي على قاضٍ يجبر ماسك على إتمام الصفقة أو إجباره على دفع 1 مليار دولار رسوم إلغاء الصفقة، أو سيناريوهات أخرى بما في ذلك التسوية، أو إعادة التفاوض على سعر الشراء.

«صندوق النقد»: الاختيار الخاطئ للإجراءات سيؤثر سلبا على اقتصاد الولايات المتحدة

من جانبه، قال «صندوق النقد الدولي»، إن تجنب الركود في الولايات المتحدة الأمريكية يصبح أكثر صعوبة، وحذر الصندوق، من أن الاختيار الخاطئ للإجراءات في ظل ارتفاع التضخم سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد والعالم أجمع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار خبراء صندوق «النقد الدولي»، في تقرير، إلى وجود عدد من العوامل التي تخلق مشاكل إضافية، من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» المستمرة، وصعوبات الإمداد، فضلاً عن الظروف المرتبطة بالحرب «الروسية الأوكرانية».

وكم لفت الخبراء «صندوق النقد» في تقريرهم، إلى إقرار أعضاء المجلس التنفيذي لـ«النقد الدولي» أن المخاطر كبيرة عند السعي لاتخاذ إجراء بشأن التضخم، كما توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن تجنب الركود في الولايات المتحدة يصبح صعبا على نحو متزايد.

رئيس المكسيك: الوقود أرخص بكثير على أراضينا

من جانبه، قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الأمريكيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود مرحب بهم للقيادة عبر الحدود إلى المكسيك لتوفير المال،والحصول على الوقود بأسعار أقل، مضيفا خلال لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في «البيت الأبيض» إن الوقود أرخص بكثير على جانبه من الحدود.

وأشار أوبرادور، إلى أن متوسط ​​التكلفة العادية لصفيحة الوقود يبلغ 4.78 دولار على الجانب الأمريكي من الحدود وفي أراضي بلاده 3.12 دولار.