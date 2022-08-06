«أروى» السادسة على الثانوية العامة أدبي: «عرفت النتيجة بالصدفة»

قالت أروى عبد المحسن محمد، الطالبة الحاصلة على المركز السادس ضمن أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية لعام 2022 على مستوى الجمهورية، إنها لم تكن تتوقع حصولها على مركز في قائمة الأوائل، موضحة أنها علمت نتيجتها بالصدفة من خلال تهنئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أروى: الخبر كان مفاجأة بالنسبالي

«الخبر كان بالنسبالي مفاجأة حلوة، فجأة البيت اتملى زغاريط»، هكذا عبرت أروى محمد والتي كانت تدرس في مدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة بمحافظة الإسكندرية، عن شعورها أثناء سماع خبر حصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمجموع كلي 380 درجة، عقب لحظات من إعلان نتيجة أوائل الثانوية العام 2022.

وقالت «أروى» لـ«الوطن»، إنها كانت تذاكر المواد أولا بأول حتى لا تتراكم عليها، وكانت لا تتعمد الضغط على نفسها بمجهود زائد، حيث كانت تذهب للتنزه والترفيه عن نفسها، فكانت توازن بين الدراسة وبين حياتها الاجتماعية، «كنت بذاكر في حدود المعقول ومكنتش بضغط على نفسي خالص».

أروى: التركيز على السعي أهم من التفكير الزائد

وتابعت: «النتيجة ما هي إلا توفيق من ربنا، أنا كنت بسعى وبجتهد وبس، فمحدش يضغط نفسه بالتفكير في الكليات والمراكز، وركزوا مجهودكم على السعي»، حيث لم تكن تضع أعينها على المراكز بل تنظر للطريق فقط، هكذا وجهت «أروى» رسالتها لطلبة المرحلة الثانوية العامة الجدد، مؤكدة على السعي فقط وبذل المجهود دون التفكير الزائد.

تتمنى «أروى» ابنة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، الالتحاق بإحدى كليات اللغات والترجمة، وذلك لحبها في التعرف على ثقافات البلاد ورغبتها في السفر والتنقل من بلد لأخرى لتكتشف العالم.