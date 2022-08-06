تعرف على أكثر 20 وظيفة مستقبلية طلبا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وقبل اختيار الجامعة التي سوف يتحدد وفقا لها المجال العملي، يبدأ عدد كبير في البحث عن مهنة لا يمكن لها أن تتراجع أو تختفي في ظل التكنولوجيا الحديثة والبحث عن مهن يحتاجها سوق العمل في السنوات القادمة، و« الوطن» تستعرض أبرز المهن المستقبلية وفقا لعدد من المواقع المتخصصة في الوظائف مثل « بيزنيس انسيدر»:

أفضل 20 مهنة مستقبلية

1- مطورو البرمجيات

وهم أشخاص يعملون على تطوير البرامج والمواقع كما يقومون بالتحليل وتنفيذ أعمال صيانة في المنصات الرقمية إلى جانب إتقانهم لغات البرمجة.

2- متخصص في مجال «خبرة الزبون»

وتعتمد هذه المهمة في جعل العميل أو الزبون يحصل على الاستشارات الضرورية له حول خدمة أو منتَج محدد، كما يعتبر المسؤول عن حدوث تواصل جيد بين الشركة والعميل بطريقة فعالة.

3- مهنة صناع المحتوى Creators

صانعو المحتوى هم مجموعة من الأفراد يكسبون أموالهم من إنتاج المحتوى على شبكة الإنترنت، ويطلق عليهم البعض اسم المؤثرون الرقميون Digital Influencers.

4- مدير أعمال صناع المحتوى

وهذه المهنة تكون تابعة بشكل أو بآخر بالمهنة السابقة، ويكونوا في شكل أفراد أو وكالات وتكون مهمتهم رعاية موهبة المؤثرين الرقميين.

5- التدريس عبر الانترنت

في ظل انتشار جائحة كورونا زادت أهمية التدريس عبر شبكة الانترنت والعمل بمهنة الـ online teacher ، ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات المقبلة.

6- التدريب والإرشاد coaching

وهو الشخص الذي يساعد الآخرين على تطوير واكتشاف مهاراتهم في مجال أو عدة مجالات من الحياة، وتحديدا فيما يتعلق بالمهنة.

7- المدرب الرياضي

مع تطور التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي و التسابق في الظهور بأفضل شكل فإن الاعتماد على المدرب الرياضي أصبح مهما وكبيرا.

8- العمل في مجال التسويق الرقمي

على الرغم من كونها مهنة قديمة إلا أن الاعتماد عليها أصبح كبيرا في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير كما أن المهنة دخل عليها متطلبات كثيرة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.

9- محلل البيانات

يعمل هذا الشخص على تحليل المعلومات والبيانات في مجال معين، ويعتمد عدد كبير من الشركات والمؤسسات عليه بشكل كبير في ظل الكم الكبير من البيانات المتاحة.

10- مدير مجتمع مؤسسي

هذا الشخص يكون مسؤول عن التعامل مع المستهلكين ، بهدف جمع الآراء التي تساعد على تحسين العمل في الشركة، وتعمل على تعزيز مكانتها لدى الناس.

الهندسة البيئة وثلاثية الأبعاد

11- مهندس بيئي

سوف تعتمد عليه الشركات في الفترة القادمة للتوفيق بين التكنولوجيا والوسط المحيط، وخاصة في ظل تآثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

12- المهندس الطبي في المشافي

نتيجة تطورت التكنولوجيا في المشافي، وظهور أجهزة حديثة لتسهيل العلاج، أصبح هناك حاجة إلى وجور مهندس لمتابعة هذه الأمور.

13- أمان المعلومات

هذا الأخصائي يعد مسؤولاً عن ضمان عدم تسريب المعلومات الرقمية التي تعود لشركة من الشركات أو مؤسسة معينة.

14- مدير النفايات

إنتاج النفايات والمخلفات ازداد بشكل كبير، وبالتالي زادت الحاجة إلى وجود إدارة معينة لكيفية التعامل مع هذه المواد.

15- مهندس العمارة والمهندس ثلاثي الأبعاد

في مجال الهندسة، العمارة والتمدن سيكون ممكناً في المستقبل القريب إقامة مشاريع بيئية 3d ولهذا السبب، يتوجب على العاملين الاختصاص في هذا المجال لتقديم أفضل تجربة ممكنة للزبائن.

16- مطور المعدات قابلة الارتداء

إن الترجمة الحرفية للكلمة الانجليزية wearable هو قابلية الارتداء، ونقصد بهذا المجال النظارات، العدسات، الساعات وغيرها من الأجهزة والمعدات التي تنتمي إلى هذا النوع من التكنولوجيا.

17 – مستشار السمعة أو الصورة

وهو الشخص الذي يلجأ إليه بعض الأشخاص للعمل على تطوير شكله أو صورته والحصول على نصائح مميزة تخدم هذا الأمر.

18- مدير الابتكار

يعتبر مدير الابتكار هو أحد الأفراد المسؤولين عن إعادة النظر في الاستراتيجيات التي تعتمد عليها الشركات في مجالات مختلفة، وتهدف إلى وضع خلق حالة من المنافسة بين شركات المجال الواحد، فالباقي للشركات الأكثر ابتكارا في ترويج خدماتها.

19- أخصائي علم الوراثة

سوف تلقى هذه المهنة رواجا خلال السنوات القادمة، ويقوم صاحبها بالكشف عن الكثير من الأمراض عن طريق دراسة الجينات وعلم الوراثة، وتساعد الابحاث والدراسات التي يقوم بها هذا الاخصائي بتفادي عدد كبير من الأمراض التي يمكن أن تصيب الانسان نتيجة لعوامل وراثية.

20 – مدير المواهب

يعمل هذا الشخص على اكتشاف مناطق القوى والضعف في الانسان، ويعمل على تطوير مناطق القوة وكذلك دعم مناطق الضعف وايجاد حلول لها، كما أنه يعمل على جذب المواهب واخيتارها للعمل في المؤسسة التي يعمل بها من أجل تعزيز مكانتها وقوتها في السوق.