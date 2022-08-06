الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و114 مصابا ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 فلسطينيا، فيما ارتفعت حالات الإصابة لـ114.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة أمس الجمعة، ويواصل الاحتلال القصف الإسرائيلي على مختلف الأهداف في قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب مدن الاحتلال الإسرائيلي.