علي جمعة: معرفة الله عز وجل واجبة علينا بالتفكير المستقيم

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن معرفة الله عز وجل، التي لا تتأتى إلا بالتفكير المستقيم، والتفكير المستقيم مبني على العلم وعلى الحقائق وعلى البرهان والدليل.

معرفة الله تعالى بالتفكير المستقيم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أول شيءٍ يجب على المؤمن معرفة الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الله تعالى في كتابه أمرنا بالتفكير المستقيم، حتى نتوصل به إليه، ونتأكد من إيماننا به، فإنه ما خلق الجن والإنس والسماوات والأرض والدنيا والآخرة، إلا لنعبده سبحانه وتعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن التفكير المستقيم يقتضي من المسلمين أن ندرك الواقع على ما هو عليه، ومن أجل ذلك نهى الله تعالى عن الكذب والافتراء وشهادة الزور، حتى وصل رسول الله ﷺ وهو قمة الدليل وهو قمة البرهان وهو قمة الاستدلال به ﷺ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} إلى أن قال قولته التي تواترت عنه فرواها عنه أكثر من مائةٍ من الصحابة (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) لأنه اختلق واقعًا غير الذي أراده الله، لأنه بدأ في تفكيرٍ خرافي وترك التفكير العلمي الواقعي الحق الذي أُمرنا به حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى.

أركان التفكير المستقيم لمعرفة الله عز وجل

وأوضح «جمعة»، أنه من أركان التفكير المستقيم أن نبتعد عن الأوهام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)، بالإضافة إلى أن نقيم البرهان والدليل على ما نقول {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، من التفكير المستقيم أن نتبع هذه الخطوات التي في نهايتها سؤال للقلب والسمع والبصر عما يفعل وعما يعتقد.

ومن أركان التفكير المستقيم أن نبتعد عن الخرافة، وأن نعمل لتعمير الكون لا لتدميره حتى نصل إلى أمرٍ محسوسٍ نتركه وراءنا يراه الناس وينتفعون به {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ }، فلابد من عملك أن يكون ظاهرًا نافعًا دائما، (إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه) تفكير مستقيم يؤدي في النهاية إلى معرفة الله وهو أول واجب يؤدي في النهاية إلى اليقين.

وتابع مفتي الجمهورية السابق، أول واجب علينا معرفة الله، ومعرفة الله لا تتأتى إلا بالتفكير المستقيم، والتفكير المستقيم مبني على العلم وعلى الحقائق وعلى البرهان والدليل، فإذا ما نحن اتخذنا ذلك امتثلنا لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} فاللهم يا ربنا أقم تفكيرنا للتفكر والتدبر والتعقل والاستجابة والإيمان بما أنزلت يا رب العالمين {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ}، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.