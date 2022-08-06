إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «العلمين - وادي النطرون»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة «جامبو» على الطريق الدولي «العلمين - وادي النطرون»، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين في حادث العلمين

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصي، اليوم السبت، جميع مصابي حادث طريق وادي النطرون، وهم «عمرو مخلوف علي توفيق»، 12 سنة، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود مخلوف علي توفيق»، 7 سنوات، من القليوبية، مصاب بجرح رضي بالساق اليسرى، و«خالد محمد محمد حجازي»، 22 سنة، من القليوبية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«كامل علي كامل عباس»، 23 سنة، من القليوبية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري استكمال الفحوصات الطبية لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ والاستقبال.

الشرطة تفحص أسباب الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي وادي النطرون العلمين، إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر عن محضر بالواقعة.