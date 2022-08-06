انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق العتبة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في مخلفات داخل أحد المطاعم بمنطقة العتبة، وتدرج الحريق حتى وصل إلى أحد المخازن الموجود به قصاصات المصانع، ومن ثم بعض المكاتب التجارية، وذلك دون وقوع إصابات.

حريق العتبة اندلع منذ ساعات

وطلبت جهات التحقيق، التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ ساعات، داخل أحد المطاعم في منطقة العتبة بشارع الجيش، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

سيطرت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد الطاعم، وتدرج لعدد المكاتب التجارية في شارع الجيش بالقرب من ميدان العتبة، والموجودة داخل عقار تجاري وليس سكني، وتصاعدت النيران والأدخنة منه على مدار الساعات الأخيرة الماضية.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء

وكانت أجهزة الأمن فرضت كردونًا أمنيًا حول حريق العتبة لحين انتهاء أعمال الإطفاء من قبل قوات الحماية المدنية، وتبيّن من أعمال الفحص أن النيران نشبت في أحد المطاعم في شارع الجيش نتيجة مخلفات بالقرب من المدخنة، مما أدى لاشتعالها داخل مخزن خاص بقصاصات المصانع، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، و5 سيارات إسعاف لاحتمالية وقوع إصابات.