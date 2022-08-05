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الحماية المدنية تنقذ سيدة تعطل بها مصعد مستشفى في بني سويف

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
سيارة إطفاء

سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد بأحد المستشفيات، جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة بني سويف نتيجة عطل فني.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ «السيدة» وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات. وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة.

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