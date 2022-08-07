ذكرى رحيلها.. 3 أعمال شاركت فيها دلال عبد العزيز ولم تشاهدها

يمر اليوم الموافق 7 أغسطس عام كامل على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز التي قدمت خلال مشوارها الفني كثير من الأعمال الفنية، تركت بصمة في قلوب محبيها ولكن قد رحلت قبل أن تشاهد 3 أعمال فنية شاركت بها قبل رحيلها.

الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد انتهت قبل رحيلها من تصوير ثلاثة أعمال فنية ولكن شاء القدر أن ترحل دون أن تشاهدهم كان على رأسهم فيلم «تسليم أهالي» والذي يعرض خلال هذه الفترة في دور العرض السينمائية.

أعمال شاركت بها دلال عبد العزيز ولم تشاهدها

دلال عبد العزيز شاركت في تسيلم أهالي مع ابنتها دنيا سمير غانم وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم هشام ماجد ومحمد أوتاكا وبيومي فؤاد وعبد الله مشرف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب واخراج خالد الحلقاوي.

تسليم أهالي

وخلال فيلم تسليم أهالي قدمت عبد العزيز الأكشن للمرة الأولي حيث تضمن عددا من المشاهد الأكشن الكوميدي الخاصة بها والتي يشاهدها فيها الجمهور للمرة الأولى.

عالم موازي

وهناك أيضا مسلسل عالم موازي والتي شاركت فيه الفنانة دلال عبد العزيز وصورت عددا من المشاهد الخاصة بها ضمن أحداثه وذلك قبل رحيلها عن عالمنا ولكنه لم يعرض حتى الآن، وشاركت فيه بجانب عدد من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وعمر وهبه وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال.

فيلم فرق خبرة

وينضم إليهم أيضا فيلم فرق خبرة والذي عرض في السينمات بعد رحيلها وشاركت فيه بجانب عدد من الشباب كان من بينهم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.