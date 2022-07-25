دلال عبد العزيز بفستان زفاف على بوستر فيلم تسليم أهالي

ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، على البوستر الترويجي الجديد لفيلم «تسليم أهالي» آخر مشاركتها السينمائية، إذ انتهت من تصوير مشاهدها قبل رحيلها عن عالمنا 7 أغسطس 2021.

وفي وقت سابق، كشف الفنان هشام جمال، عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم «تسليم أهالي»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت «دلال» و هي ترتدي فستان زفاف بجوار الفنان بيومي فؤاد، بالإضافة إلى وجود دنيا سمير غانم بفستان زفاف وجوارها هشام ماجد.

وعلق هشام جمال على البوستر التشويقي للفيلم: «فيلم تسليم أهالي 3 أغسطس في مصر وجميع سينمات الوطن العربي إن شاء الله»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

البرومو الرسمي لفيلم تسليم أهالي

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت البرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية، وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز العديد من المشاهد، إذ تجمعها قصة حب كوميدية بالفنان بيومي فؤاد.

وشاركت دنيا سمير غانم البرومو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وصور أخرى لوالدتها من البرومو، وعلقت: «بحبك يا مامي.. أجمل و أخف دم في الدنيا.. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم أنت وبابي حبيبي.. ربنا يرحمكم يا رب و الناس تفضل فكراكم بالابتسامة والضحكة اللي من القلب».

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

يشارك في بطولة فيلم «تسليم أهالي» العديد من الفنانين، وهم: «هشام ماجد، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، أوتاكا، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح ولوسي، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي».