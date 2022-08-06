«العربية»: 20 طائرة و14 سفينة صينية اخترقت تايوان اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل قليل، أنَّ نحو 20 طائرة عبرت منطقة الدفاع الجوي التايواني، و14 سفينة عسكرية صينية دخلت منطقة المضيق الخاصة بالبلاد، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

20 طائرة و14 سفينة تعبر تايوان

وكانت وزارة الدفاع التايوانية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنَّ عدة طائرات حربية وسفن صينية أجرت مناورات عدة قرب تايوان صباح اليوم، فيما يُعتقد أنها محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية.

مناورات عسكرية صينية في تايوان

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية «سي إن إيه»، فإنّ بعض الطائرات والسفن الصينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان، الذي يعد منطقة عازلة غير رسمية يتمّ عادة تجنبها من قبل الجيش الصيني والتايواني.