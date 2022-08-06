إلغاء حفل فريق Mirror في اليابان بسبب حادث سقوط الشاشة على المسرح

انسحب فريق Mirror الغنائي، من مهرجان سونيك الصيفي الياباني، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادث المروع الذي وقع الأسبوع الماضي، وأدى إلى إصابة راقصين بجروح خطيرة خلال حفل موسيقي مباشر في هونج كونج، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

المهرجان يلغي عرض الفريق

وأعلنت إدارة مهرجان سونيك الصيفي، أن فريق Mirror المكون من 12 شخصا، إلغاء العرض في مسرح طوكيو باسيفيك بالمهرجان، والذي كان مقررًا في الأصل في 20 أغسطس الجاري، بسبب «ظروف غير متوقعة»، وأوضحت الفرقة في البيان الصادر عنها: «نحن نعتذر بصدق لكم جميعًا ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للمشاركة مرة أخرى».

تفاصيل حادث سقوط الشاشة

تأتي هذه الأخبار في أعقاب حادثة مأساوية في 28 يوليو الماضي، عندما سقطت شاشة LED عملاقة معلقة فوق المسرح واصطدمت بالراقص مو لي كاي ين البالغ من العمر 27 عامًا، كما أصيب راقص آخر يدعى هو تشانج تسز فونج، 29 عامًا، بجروح خطيرة أثناء محاولته تحريك الشاشة الثقيلة بعيدًا.

وتم تعليق الحفل، وهو الرابع من سلسلة من 12 حفلة موسيقية، على الفور وتم نقل الراقصين إلى المستشفى، لا يزال «لي» في المستشفى في حالة حرجة، بينما تم نقل «تشانج» إلى منشأة أخرى للتعافي من إصاباته.

فريق Mirror يعتذر عن صمته بعد الحادث: نصلي من أجل المصابين

وأثار صمت الفريق بعد الحادث، شائعة بأن المجموعة قد تتفكك، لكن في الأيام الأخيرة ظهر الموسيقيون واحدًا تلو الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكدوا للجماهير أنهم سيبقون معًا ويصلون من أجل الراقصين المصابين على المسرح، واعتذر عضو الفرقة أنسون لو، عن صمته وشكر المعجبين، على دعمهم المستمر، وقال إنه كان يحاول تهدئة نفسه واستيعاب ما حدث، وهو يدعو لشفاء الراقصين المصابين، ويأمل بحدوث معجزة.

راقص فريق Mirror مهدد بالشلل

يذكر أن الراقص «لي» في حالة حرجة بعد سقوط الشاشة الضخمة على رأسه، وفقا لمصدر طبي لـ «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، قائلا إن الفقرتين الثالثة والرابعة من فقرات العنق تم خلعهما، مما جعله غير قادر على تحريك أطرافه مع تعرضه لإصابات في رأسه ورئتيه.

وبحسب ما ورد تمكن الأطباء من تثبيت عموده الفقري، على الرغم من أن ليس من المؤكد ما إذا كانت أعصابه التالفة ستنمو مرة أخرى، الأمر الذي سيحدد ما إذا كان سيصاب بالشلل.