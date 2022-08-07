حظك اليوم برج الدلو الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الحظ معك ولا تتردد في أن تبادر مع الشريك وعمليا انتبه لحقوقك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الدلو الذي يعاني من عدم قدرته على التعبير عن مشاعره بكلمات صريحة، فالخوف الدائم من الرفض والكبرياء يجعلهم مترددين كثيرًا قبل التحدث عما يشعرون به تجاه الآخر.

ووفق الحسابات الفلكية، فينتمي الكثير لـ برج الدلو ومن بين الشخصيات العامة والمشاهير الراحلة سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

واليوم الأحد 7 أغسطس الجاري، وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: القمر بمنزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء، وقد تحصل على دعمهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش.. تتمتع اليوم بحضور وإشراقة.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.