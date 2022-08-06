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حظك اليوم برج الحوت السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد ارلاضى
12:03 ص | السبت 06 أغسطس 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يميل مولود برج الحوت إلى السلام والأمان والعيش في هدوء ولا يحب أذية الأخرين مهما أصابه ضرر منهم، كما أنه شخص مبدع مفكر يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ فيها وتحليلها، وينجح إذا أصبح طبيبا نفسيا، وهو شخص عاطفي يجد سعادته فيمن حوله ويحب تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم؛ لإسعادهم.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ مما يساعدك على التقاط الفرص وتضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمنزل الحب اليوم مما يمنحك كل السحر، وتخيّم روح الود على علاقاتك مع الأحباب والأصدقاء، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

 

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بقلم رحاب عبد ارلاضى