حظك اليوم برج الدلو السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الدلو العديد من الصفات والمميزات التي تتواجد بهم، وهي الإخلاص والوفاء لذا دائما ما يكونون أصدقاء جيدين للغاية، ويعرف عنهم اللطف مع الآخرين، كما أنهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل، كما أنهم يفضّلون المهن الحرّة، ويميلون للعمل في مجال صيانة الأجهزة التكنولوجية، أو برمجة الحاسوب، ويحبون الإبداع والرسم ودائما ما يفكرون خارج الصندوق.

صفات برج الدلو

ومن ضمن صفات مواليد برج الدلو امتلاكهم لعاطفة قوية وكبيرة حيث أنهم يتأثرون بشدة بالمشاعر، ولكنّهم غالباً ما يخفون ذلك عن الآخرين ولا يُظهرونه لأحد، كما يعرف عنهم التسامح والنسيان.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم مما يتطلب منك أن تكون حريصا وعليك مراقبة سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء، كما يجب عليك الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إلى أن الوضع الفلكي دقيق بالنسبة لمواليد برج الدلو مما يتطلب منهم أن يكونوا مرنين في تعاملاتهم وأن يتجنبوا العناد والتعصب لأفكارك خاصة مع الأهل والأحباب والأقارب، وفق عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.