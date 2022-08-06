حظك اليوم برج الجدي السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج الجدي إلى العقلانية والدقة في المواعيد والالتزام الشديد بكل شئ يقع عليه، ويتحمل المسئولية كثيرا ولا يتأخر عن تأدية ما يطلب منه في كل الأوقات سواء على المستوى العملي أو الشخصي والاجتماعي، ويعرف بحبه الشديد للعمل ويؤديه بحرفية، ويكون بارعا في الأعمال اليدية نظرا لحاجتاه إلى الدقة، وهو شخص مبتكر طموح يحب النجاح ويسعى للحفاظ عليه بكل ما أوتي من قوة، كما يعرف مولود هذا البرج بالصبر والطّموح العالي بالإضافة للإخلاص ويعد من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

رغم مرور مواليد برج الجدي بالعديد من الضغوط منذ فترة، إلا أن الوضع الفلكي يتحسن اليوم حيث يمنحك نشاطا ويدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في منزل الأصدقاء اليوم مما يساعدك على الاجتماع بأصدقائك وقد تكون علاقة صداقة جديدة، كما تجد اليوم الحب ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين ممن حولك.