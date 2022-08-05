حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الدلو إلى أن يكون شخصا اجتماعيا، كما أنه شخص يحب السلام وأن يعيش في أمان بعيد عن المشاكل والصراعات.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم مما يزيد عليك الضغوط لذا حاول اليوم أن تعمل بدقة، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

التزم الصمت وحافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شئونك الخاصة، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».