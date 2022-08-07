سعر اليورو اليوم الأحد 7-8-2022 في البنوك المصرية

عملات متعددة تلقى صدى واهتمام واسع، منها سعر اليورو الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين ورجال الأعمال، ويبحثون عن سعره في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة بشكل يومي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.39 جنيه للشراء و19.51 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، كما سجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.64 جنيه للبيع ونحو 19.34 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد نحو 19.39 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.39 جنيه لعمليات الشراء و19.51 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو نحو 19.32 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.