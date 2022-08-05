سعر اليورو اليوم الجمعة 5-8-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو من أبرز العملات النقدية التي يهتم المواطنون بمتابعتها بشكل مستمر من خلال الموقع الرسمي الخاص بكل بنك، حيث تشهد المحركات عمليات بحث كبيرة عليه خاصة بعد التغييرات المختلفة التي شهدها سعر الدولار في الآونة الأخيرة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة للقراء، سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المختلفة

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، كما سجل سعر عملة اليورو بالبنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.34 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل اليورو نحو 19.32 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.29 جنيه لعمليات الشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وجدير بالذكر أن سعر الدولار بدأ في الضعف في منتصف يوليو، وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الأشهر المقبلة لتجنب الركود