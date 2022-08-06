سعر اليورو اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، فهو من أبرز العملات النقدية التي تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، كما سجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.52 جنيه للبيع ونحو 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل اليورو 19.39 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.34 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو نحو 19.32 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

وجدير بالذكر أن اليورو سجّل صعودًا بنحو 0.069%، مدفوع في ذلك بأزمات الطاقة التي حدت من مكاسبه أمام ضعف الدولار، ومع قرب دخول الشتاء تزداد مخاوف الأوروبيين في ظل استمرار التوترات على الحدود الشرقية للقارة، وبالتالي هناك مخاوف من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي اللازم لإدارة المصانع وأجهزة التدفئة.