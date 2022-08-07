خبير علاقات دولية: زيارة بيلوسي لتايوان «مسرحية».. والصين لا تريد الحرب

أثارت زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، الى تايوان هذا الأسبوع، غضبا شديدا من الصين، التي أطلقت مناورات وتدريبات عسكرية واسعة حول تايوان، رغم أنّ تلك الخطوة تكشف خططها العسكرية أمام خصومها، كالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطق، كما اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، تلك المناورات الصينية بمثابة محاكاة لهجوم على الجزيرة.

الصين تحاكي هجوما على جزيرة تايوان

عبرت بعض الطائرات والسفن الصينية، صباح اليوم، الخط الأوسط في مضيق تايوان، وهي منطقة عازلة غير رسمية، تتجنبها قوات الجيش الصيني والتايواني، ووفقا لوكالة الأنباء التايوانية «سي إن إيه»، ردت وزارة الدفاع التايوانية على الانتهاكات، حيث جمع جيشها الطائرات الحربية وأرسل تحذيرات عدة عبر محطات الراديو، ونشر أنظمة دفاع صاروخية مخصصة لرصد الطائرات الصينية التي عبرت المضيق.

زيارة «بيلوسي» لتايوان

وقال الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية بجامعة «ديانا إنتل»، البريطانية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنّ زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، بمثابة مسرحية أمريكية كبيرة، تحديدا بعد أن تواترت أنباء بشأن معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن للزيارة، رغم أنّ «بيلوسي» أهم قادة الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك، جاءت زيارتها بالتنسيق مع «بايدن» والسلطات الأمريكية الأخرى، بهدف إضعاف الصين أمام دول العالم.

هل تقوم الحرب بين أمريكا والصين؟

وأضاف اليمني، أنّه رغم التصريحات الرسمية لوزارة الدفاع الصينية باستعداد الجيش لبدء الحرب، إلا أنّها لم تتخذ تلك الخطوة بشكل جدي وكل خطواتها محسوبة، كما أنّ المحاولات الصينية لتهديد تايوان لا تدل على جدية رغبة الصين في شن الحرب، كما تعلم الصين جيدا أنّ الحرب لن تكون ضد تايوان بل ضد الولايات المتحدة، وإذا أرادت الدولة الآسيوية شن الحرب ستكون مستعدة، فلديها قدرات عسكرية قوية تساعدها على ذلك، وكلك ستكون الخسائر فادحة على العالم أجمع.

وفي السياق ذاته، أكد «اليمني»، أنّه يوجد تحالف غير معلن، بين ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، يرحب بزيارة «بيلوسي» إلى تايوان، ما يوصل رسالة مهمة إلى الصين، بأنّ جزيرة تايوان مستقلة، كما يتوقع تأثر العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، وتحديدا بعد انتهاء زيارة «بيلوسي» لتايوان.

المناورات العسكرية الصينية فى تايوان

وجاءت المناورات الصينية قرب تايوان، ضمن ثالث أيام التدريبات العسكرية الصينية، المقرر استمرارها 4 أيام، أي حتى غد الأحد، وذلك ردا على زيارة «بيلوسي» للعاصمة التايوانية تايبيه، التي تعد أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى تايوان منذ 25 عاما.