حالة الطقس غدا الأحد 7-8-2022 في مصر.. سقوط أمطار رعدية

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 6 أغسطس، مشيرة إلى استقرار حالة الجو، وارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع بقيم تتراوح من 2:4 درجة مئوية.

ومن المتوقع أنَّ يكون الطقس غدًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى فرص سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين مرسى علم، بنسبة 30%، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

ومن المتوقع وفق ما ذكر بيان الأرصاد، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة غدا الأحد 7-8-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 7 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 37 - 25

قنا 41- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27