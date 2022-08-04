حالة الطقس غدا الجمعة 5-8-2022 في مصر.. نشاط الرياح المثيرة للرمال

كشف خبراء الأرصاد الجوية، من خلال بيان تفصيلي حالة الطقس غدًا الجمعة، الموافق 5 أغسطس، مؤكدة استمرار الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومحافظة جنوب سيناء.

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلى أنّ حالة الطقس غدًا الجمعة، سيكون رطبا وحارا خلال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وكل من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار وجود الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والمؤدية من وإلى مدن القناة، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 17-20 كم في الساعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة، حيث إنها قد تتجاوز نسبة الـ85%، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومدن جنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد، في حين أنها قد تسجل 95% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم الأحد المقبل، سوف نشهد انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة، على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الجمعة 5-8-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على عدد من محافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.