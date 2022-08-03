حالة الطقس غدا الخميس 4-8-2022 في مصر.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

أصدَر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 4 أغسطس، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم الأنحاء مثل الحال الأيام الماضية.

وكشف بيان الأرصاد، أنّ الطقس غدًا سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

ومن المتوقع وفق ما ذكر بيان الأرصاد، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1: 1:5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1: 1.5 متر.

درجات الحرارة غدا الخميس 4-8-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 4 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 33- 20

سيوة 38 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 39 - 26

نخل 38 - 21

نويبع 39 - 27

طابا 38 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 23

أسيوط 40- 23

سوهاج 41 - 25

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 38 - 29

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 27