«أوبر»: ارتفاع سائقي المنصة لـ5 ملايين بنسبة نمو 31% عن العام الماضي

أعلن رئيس شركة أوبر دارا خسروشاهي، ارتفاع عدد السائقين بنحو 31% عن العام الماضي؛ ليصل إجمالي السائقين في الشركة إلى 5 ملايين شخص ينقلون الركاب أو توصيل الطعام.

وقال رئيس الشركة، إنّ الزيادة في عدد السائقين نتيجة التكاليف الكبيرة في المعيشة عالميًا، إذ تدفع المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة الناس إلى إيجاد طرق جديدة لكسب المال، ووصل عدد الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى أوبر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

زيادة عدد السائقين

وأضاف أنّه على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين، الذي تسبب في تقليل العائد من على المنصة، فإن هناك هناك نموًا كبيرًا في عدد السائقين على المنصة.

1.87 مليار رحلة على المنصة خلال 3 أشهر

وذكرت الشرطة، أنّ هناك 1.87 مليار رحلة على المنصة في الفترة من أبريل إلى يونيو - بمتوسط ​​21 مليون رحلة يوميًا، بزيادة 24% عن العام الماضي، و12% أكثر ما تم القيام به في عام 2019 قبل انتشار الوباء.

وساعد ارتفاع الطلب في دفع إجمالي الحجوزات بنسبة 33% إلى 29.1 مليار دولار، وتضاعفت الإيرادات أكثر من الضعف لتصل إلى 8.1 مليار دولار، على الرغم من أن بعض ذلك كان بسبب تغيير في كيفية حساب الشركة لأعمالها في المملكة المتحدة.