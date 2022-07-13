هل زادت أسعار «أوبر وكريم» بعد تحريك البنزين؟.. مصادر تجيب

التزمت شركات النقل التشاركي الصمت حتى الآن، حيال قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، بتحريك أسعار البنزين والسولار، حيث رفضت مصادر في «أوبر وكريم» التعليق لـ«الوطن» على التحريك الجديدة في أسعار الوقود، وما إذا كانت الشركة تعتزم ترفع سعر تعريفة الركوب.

ولم تُخطر أي من شركات النقل التشاركي، حتى الآن، أي من العملاء عبر التطبيقات، بوجود تعريفة جديدة للركوب والانتظار والنقل، في حين، أكد بعض «الكباتن»، رافضين الإفصاح عن أسمائهم، أن الشركات المُشغلة قد تضطر للزيادة، وأن الأمر ربما يكون محل دراسة حاليا، لكن في المقابل، قد يؤثر سيناريو الزيادة على حظوظ الشركات في ظل تعددها في السوق المصرية، والمنافسة الشرسة بين الجيلين القديم منها والجديد.

زيادة خدمة أوبر إكس داخل القاهرة مايو الماضي

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة أوبر، زيادة خدمة أوبر إكس داخل القاهرة، حيث كان سعر فتحة العداد 8 جنيهات، قبل أن يصبح السعر الجديد 8.50 جنيه، وأصبح سعر الكيلو متر الواحد داخل القاهرة 2.90 جنيه من 2.80 جنيه، بينما ارتفع سعر دقيقة الانتظار لـ50 قرشاً، بينما في الإسكندرية ارتفع سعر الكيلو لـ3 جنيهات من 2.90، وسعر دقيقة الانتظار 45 قرشا من 40، في حين زاد الحد الأدنى للرحلة ليصبح 12 جنيها من 11.

اتساع سوق النقل التشاركي في مصر

واتسعت سوق النقل التشاركي في مصر خلال السنوات الأخيرة، لتشمل إلى جانب الشركتين: أوبر وكريم، الشركة الصينية دي دي، والهندية زووم كار، ومواصلات مصر، وbuseet وسويفل.

وخلال ساعات الصباح من، اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين والسولار خلال الـ3 أشهر المقبلة وحتى سبتمبر، بقيمة 50 قرشا للبنزين 80 و92 والسولار وبقيمة جنيه للبنزين 95.