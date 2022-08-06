الأحلام تتحقق في منزل الثالثة مكرر أدبي: «كنت متفائلة.. وبكيت من الفرحة»

«صرخات ودموع وبكاء وسعادة»، مشاعر متضاربة سيطرت على أسرة أمنية إبراهيم السيد محمد عيد، الطالبة بمدرسة الشهيد محمد جمال عبد الكريم بمنية النصر في محافظة الدقهلية، عقب حصولها على المركز الثالث بالثانوية العامة 2022، الشعبية الأدبية، بمجموع 383 ‏درجة.

أمنية: كنت متفائلة.. ولم أتوقع النتيجة

«الحمد لله كنت متفائلة ولكنني لم أتوقع أكون من أوائل الجمهورية»، هكذا عبرت «أمنية» عن فرحتها لـ«الوطن»، قائلة إن «فرحتي الكبيرة كانت لفرح من حولي، وعندما وصلتني صورة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وصورتي بينهم، كان يجلس معي شقيقي أحمد، صرخنا وبكينا من الفرحة، ووالدي ووالدتي أصحاب الفضل الكبير في كل ما وصلت إليه، وفروا لي كل شيء».

الثالثة مكرر أدبي تفاضل بين كليتين

ترغب أمنية في أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، ودخلت اختبارات القدرات الخاصة بها، وتفاضل بينها وبين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدة أنها كانت تعتمد على نفسها في المذاكرة خلال الثانوية العامة 2022 بشكل كبير، حتى أن بعض المواد لم تحصل فيها على دروس خصوصية.

«الحمد لله أمنية فرحتنا النهاردة وهي كانت مجتهدة وملتزمة وتعلم ما لها وما عليها»، هكذا عبّر والد الطالبة الثالثة على مستوى الجمهورية عن فرحته بنتيجة ابنته، موضحا أن ابنته وابنه «أحمد» كانا يحاولان الحصول على النتيجة، وفجأة سمع صراخهما في وقت واحد، وهو ما شكّل مفاجأة كبرى لنا، وجعلنا نبكي من الفرحة.

والد أمنية: كانت تعتمد على نفسها في الدروس

وعن مذاكرة ابنته، أكد أنها كانت تعتمد على نفسها في بعض المواد بعيدا عن الدروس الخصوصية مثل مادة التاريخ، كما أنها تحب الشعر والإلقاء منذ صغرها، موضحا أنه ووالدتها يعملان في التدريس، ونجلهما «أحمد» يدرس بالفرقة الثالثة في كلية التجارة.