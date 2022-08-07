أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-8-2022 في مصر.. الكبدة والقوانص بـ60 جنيها

أجرت «الوطن» اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس جولة في عدد من الأسواق في محيط منطقة الدقي لرصد سعر الدبابيس والبانية وغيرها من اللحوم البيضاء، إذ يهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث عن المنتجات والسلع المختلفة منها أسعار الدواجن اليوم، حيث تعد من أهم مصادر الحصول على البروتين.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء الكاملة

بين 59 و90 جنيها، عند تلك القيمة استقر سعر الفرخة الكاملة لتسجل بذلك أسعار الدواجن في المحال التجارية حالة من الثبات حسب الوزن.

وشهد سعر الأجنحة إلى نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا.

وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لطبق البانيه فيتراوح سعره بين 110 و120 جنيهًا.

وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ60 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واليوم 7 أغسطس، بلغ سعر الكتكوت البلدي نحو 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، أما سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا فيما بلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم الأحد نحو 55 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، فسجلت الأجنحة نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.