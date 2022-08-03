أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-8-2022 في مصر

تعد أسعار الدواجن من أكثر الأشياء التي يهتم المواطنون بالبحث عنها بشكل يومي ودائم ومستمر، إذ أنها تعد من أهم مصادر الحصول على عنصر البروتين، خاصة مع انخفاض سعرها مقارنة باللحوم الحمراء، في الأسواق المحلية والمزارع.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، وفق جولة «الوطن» في أسواق الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن في المحال التجارية الكبرى استقرارا اليوم الأربعاء، لتسجل الفرخة الكاملة سعرا يتراوح بين 59 و95 جنيها حسب الوزن، فيما وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لطبق البانيه فتراوح سعره بين 110 و120 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ60 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

وفي الأسواق وصل سعر الأجنحة إلى نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وجاء سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم ليسجل نحو 55 جنيهًا للكيلو، بينما الأجنحة بسعر 52 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.