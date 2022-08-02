أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في مصر

تهتم ربات المنازل بشراء كل ما يستلزم الأسرة واحتياجاتها، وتحرص على إدخال العديد من العناصر والمنتجات التي يوجد بها فائدة لصحة أطفالها وبيتها، وترتفع عمليات البحث عن أسعار الدواجن ومشتقاتها مثل البانية والأوراك وأنواع الطيور الأخرى مثل الرومي والبط.

تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس في الأسواق المحلية، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والسمان والبط في السوق، وفق بورصة الدواجن و ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها، حيث جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

حافظت أسعار الدواجن البيضاء في المحال التجارية الكبرى على نفس قيمتها منذ الفترة الماضية، لتسجل الفرخة سعرا يتراوح بين 59 و95 جنيها.

- وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات.

- وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح طبق البانيه ما بين 110 إلى 120 جنيهًا.

- بينما وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا.

- بينما ارتفع سعر الدبابيس ليصل لـ60 جنيهًا.

- ويباع طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

وانخفضت سعر الدواجن البيضاء قليلا عن المحلات التجارية في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، حيث جاء سعر الأجنحة بنحو 30 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا.

وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وتباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 85 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بسعر 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم بـ5جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر الأوراك الرومي نحو 55 جنيهًا للكيلو، بينما الأجنحة بسعر 52 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.