أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-8-2022 في مصر

يهتم الناس بالبحث عن المنتجات والسلع المختلفة منها أسعار الدواجن اليوم، حيث تعد من أهم مصادر الحصول على البروتين.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022، وفق جولة «الوطن» في أسواق الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن في المحال التجارية الكبرى استقرارا اليوم الجمعة، لتسجل الفرخة الكاملة سعرا يتراوح بين 59 و95 جنيها حسب الوزن.

وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لطبق البانيه فتراوح سعره بين 110 و120 جنيهًا.

وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ60 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

ووصل سعر الأجنحة إلى نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا.

وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم نحو 55 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الأجنحة نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.