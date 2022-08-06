بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. اعرف موعد اختبارات القدرات 2022 والرسوم المقررة

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وأسماء أوائل الشعبتين العلمية والأدبية، ونسبة النجاح ومقارنتها بالأعوام الماضية، ازدادت التساؤلات عن موعد اختبارات القدرات 2022 والمدة المتبقية.

5 أيام تتبقى أمام طلاب الثانوية العامة 2022 للتسجيل وأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك مثل كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي في بيان سابق لها.

رسوم اختبارات القدرات 2022

اختبارات القدرات يجرى التسجيل لها إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، ويسدد الطالب 450 جنيها للاختبار، ولا يجوز له إعادته في حالة الرسوب، بحسب ما أكده السيد عطا، رئيس قطاع التعليم لـ«الوطن».

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن آخر موعد للتسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك هو يوم السبت الموافق 11 أغسطس الجاري.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون الجميلة «فنون- عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- شعبتي التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- شعبتي التربية بالتربية الفنية والتربية الموسيقية بكليات التربية النوعية.

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- كليات التربية الرياضية.

- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض.

- المعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- الجامعات التكنولوجية.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة 2021-2022 هي %75.04، موضحة أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.