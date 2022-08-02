رئيس «اختبارات القدرات»: إجراء تحليل للنتائج ومقارنتها بالعام الماضي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2022، أنّ الاختبارات تنتهي يوم 6 أغسطس الجاري طبقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أنها تسير بصورة منتظمة بالتنسيق الكامل مع الجامعات، لافتًا إلى عدم رصد شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية أسئلة الاختبارات أو الوقت المخصص للإجابة.

وقال «قنديل» لـ«الوطن»، إنّ اختبارات القدرات تقيس مهارات الطلاب بشأن أهليتهم للالتحاق بكليات تشترط ذلك مثل كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والإعلام والفنون التطبيقية والجميلة، موضحًا أنه سيتم إجراء تحليل لنتائج الاختبارات في نهايتها ومقارنتها بالعام الماضي.

نصائح مهمة للطلاب

وأضاف أن التحليل والمقارنات يتم على أساسه وضع خطط التطوير لاختبارات القدرات، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والارشادات الخاصة بأداء الاختبارات.

ولفت رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إلى أن الجامعات حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المدرجات وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

«التعليم العالي» تحدد نظام القبول بـ«تربية موسيقية حلوان»

وفي سياق متصل، حددت وزارة التعليم العالي، نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، موضحة أنه يتم القبول بهذه الكلية كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القبول بالكلية يتم خارج قاعدتى القبول الإقليمي والجغرافي ومتاح أمام جميع الطلاب ويتم ترشيح الطلاب للكلية بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات تقتصر على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فقط ولا يؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية وكلية التربية شعبة التربية الموسيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.