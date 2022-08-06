مهاب مميش: قناة السويس تستهدف ضعف عائدات 2015 بحلول 2023

وجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، كونه صاحب قرار تنفيذ قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة تستهدف تحقيق ضعف عائدات ما تحقق عام 2015 بحلول عام 2023.

رفع درجة الثقة عالميا

أضاف مهاب مميش، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة DMC، أن قناة السويس الجديدة، كانت أول مشروع يحرص الرئيس السيسي، على تنفيذه عقب توليه الحكم، ونفذ بواسطة أياد مصرية خالصة، بداية من التفكير فيه، حتى الإنشاء والتشغيل، متابعا: «تنفيذ القناة الجديدة، ساهم في رفع درجة الثقة، وأصبحنا أفضل ممر ملاحي عالمي».

وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة، تم تنفيذه في وقت قياسي: «كان من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام، لكن الرئيس السيسي وجه بضرورة تنفيذه خلال عام واحد فقط».

ولفت مميش، إلى أن تخفيض زمن الإبحار أمر مهم للغاية، وسيرفع من قيمة قناة السويس عالميا بين الممرات الملاحية، منوها إلى أن قناة السويس قادرة على التعامل مع السفن الثقيلة.

إيرادات تاريخية لم تحدث من قبل

قال محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة، إن مشروع إنشاء القناة كان بمثابة ملحمة تاريخية، ولم يكن مشروعا طبيعيا، لكننا نجحنا وتكاتفنا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، أن تنفيذ المشروع حينها تطلب 250 ألف طن من السولار، في ظل معاناة الدولة حينها من قلة الوقود.

وأكد: «فكرة الحفر داخل المياه العذبة كانت من أهم العوائق، لكن بفضل ثقتنا نجحنا في اجتيازها وتحقيق هذه الملحمة الإعجازية»، مختتما: «قناة السويس الجديدة تحقق إيرادات تاريخية، لم تحدث من قبل».