أسامة ربيع: نستهدف زيادة إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار العام المقبل

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر يوليو الماضي، سجل مرور أكبر عدد من السفن، وأعلى عائد شهري بالدولار، بزيادة عدد السفن 26%، وزيادة العائد بنسبة 32% شهريا، مبينا أن مرور ناقلات البترول زاد خلال هذا الشهر بنسبة 60% وهو ما أضاف 53 مليون دولار.

نسعى لزيادة إيرادات الخاص بالقناة العام المقبل

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، مساء اليوم، أن القناة حققت 7 مليارات دولار إيرادات في العام الماضي، ونسعى لزيادته إلى 7.5 مليار دولار أو 8 مليارات في العام المالي الجديد، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد سيخصص لتفريغ البضائع لتوزيعها، مبينا أن هناك مصانع بدأت العمل في ميناء السخنة التي تضم نحو 160 مصنعا، وكذلك المصانع في بورسعيد، إذ سيوجد بها أكبر مصنع لتجميع السيارات.

منطقة شرق بورسعيد واعدة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن شرق بورسعيد منطقة واعدة، وبدأ المستثمرون في العمل بها بعد تطوير البنية التحتية هناك من خلال غاطس 17.5 متر، ليستوعب السفن العملاقة، مع وجود ميناء خاص للدخول بدلا من القناة، لزيادة استقبال السفن، لافتا إلى أن صناعات البتروكيميات والإلكترونيات أيضا ستتواجد في شرق بورسعيد، على أن يجري تشغيل أكبر عدد من المصانع في عام 2023.