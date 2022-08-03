ربيع: جنوح «إيفر جيفن» جعل العالم يركز على أهمية قناة السويس (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حادث جنوح سفينة إيفر جيفن جعل العالم يركز على أهمية القناة وقدراتها وقدرات العاملين بها، حيث جرى إخراج سفينة ضخمة شحطت من المقدمة والمؤخرة وأغلقت القناة، وذلك في 6 أيام فقط، رغم أن المتخصصين في النقل البحري العالمي قدروا حل الأزمة في فترة زمنية تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

سفينة انتظرت في المجرى الملاحي للقناة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «422 سفينة انتظرت في المجرى الملاحي للقناة، ولو كانت هناك طرق بديلة لخرجوا من الممر، وهناك سفن ألغت الإبحار من موانئها حتى إتاحة قناة السويس».

الواقعة أثبتت أن قناة السويس أهم شريان دولي

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «الواقعة أثبتت أن قناة السويس أهم شريان دولي وأن العاملين في القناة لديهم حِمية أن تعمل القناة بأفضل شكل، وفي حال حدوث أي مشكلة يمكن الانتهاء منها في وقت وجيز، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد السفن المارة في المجرى الملاحي للقناة».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، «نتابع على مدار الساعة فيما يتعلق بتطورات النقل البحري من خلال إدارة التخطيط، ونرصد السفن التي لا تمر من القناة، وهناك متابعة يومية واتصال يومي ودراسات حتى نكون أقرب ما يمكن من السوق».