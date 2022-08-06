بالأسماء.. مصرع وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 27 شخصا، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس في الساحل الشمالي قبل منطقة سيدي عبدالرحمن بمسافة 5 كيلومترات.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، ونُقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصي، اليوم السبت، جثتين ومصابين في انقلاب أتوبيس بطريق الساحل الشمالي، وهم مينا مكرم فهمي، 25 سنة، من المنوفية، وصل جثة هامدة، ومحمد مصطفي الشرقاوي، 20 سنة، من المنوفية، مصاب بجرح عرضي بالوجه، وأحمد حسن أحمد الشهاوي، 23 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه بنزيف داخلي بالمخ، وتوفى داخل المستشفى.

كما أصيب أحمد رمضان أحمد وهدان، 23 سنة، من المنوفية، باشتباه نزيف داخلي بالمخ وعظام الوجه، وعبدالغني السيد سليمان، 20 سنة، من المنوفية، بجرح بالوجه، وأحمد محمد حسن عمارة، 24 سنة، من البحيرة، بجرح في الذقن، وإبراهيم عبدالعزيز فرج، 25 سنة، من المنوفية، باشتباه بنزيف داخلي بالمخ، وعبدالوهاب عادل إسماعيل، 20 سنة، من المنوفية، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الهوية، مصاب بجرح متهتك بالفخذ الأيسر واشتباه نزيف بالمخ، ومحمود محمد عبدالعزيز، 20 سنة، من المنوفية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

واصيب أيضًا هشام عبدالرسول فرج، 23 سنة، من المنوفية، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعلي مجدي المرشدي، 23 سنة، من المنوفية، باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمود منير يوسف، 23 سنة، من المنوفية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال عبدالرسول، 24 سنة، من المنوفية، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمود محمد محمود، 24 سنة، من المنوفية، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كدمات وسحاجات

وضمت قائمة المصابين بكدمات وسحاجات بالجسم كل من أحمد عيد أحمد يوسف، 25 سنة، وأحمد صلاح أحمد، 24 سنة، ومحمود محمد عبدالحي، 27 سنة، وإسلام موسى أحمد، 26 سنة، وإسلام محي عبدالهادي، 23 سنة، وعبدالله أحمد محمد رفاعي، 25 سنة، ومحمد مشحوت عوض، 23 سنة، وبسام رجب حسن، 25 سنة، وأحمد شعبان مصطفى، 28 سنة، وأمير عصام طه، 23 سنة، وجميعهم من المنوفية.

كما أصيب بكدمات وسحاجات كل من أبانوب عاطف شكري، 24 سنة، وعبدالرحمن السيد الحباري، 23 سنة، ونصر عادل بشري، 26 سنة، وأيمن إبراهيم فائق، 24 سنة، وجميعهم من البحيرة.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط المرور وشرطة تأمين الطريق الساحل الشمالي، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.