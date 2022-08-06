الصين تحذر أستراليا بشأن تايوان: غير مقبول إطلاقا توجيه الاتهام لـ بكين

حذرت السفارة الصينية أستراليا من التورط في أفعالها بشأن تايوان، قائلة إنَّ «توجيه أصابع الاتهام» ضد بكين أمر غير مقبول، حسب «رويترز».

مناورات للصين بالذخيرة الحية قرب تايوان

وأطلقت الصين صواريخ باليستية خلال مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من تايوان عقب الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنَّ سفنًا وطائرات صينية نفذت مهمات في مضيق تايوان، بعضها عبر خط الوسط، فيما وصفه الجيش التايواني بأنَّه هجوم محاكاة على الجزيرة وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

توترات بين الصين وتايوان

وأدانت وزيرة الخارجية بيني وونج، أمس، تصرفات بكين، إذ وصفتها بـ«غير المتناسبة والمزعزعة للاستقرار»، قائلة إنَّها أعربت عن قلقها لنظيرها الصيني في قمة شرق آسيا في كمبوديا.

وردت السفارة الصينية في أستراليا بتصريح لمتحدث رسمي اليوم السبت، أعربت فيه عن قلقها و«السخط» إزاء تصريحات الدول الثلاث.

وقال البيان: «من غير المقبول إطلاقًا توجيه أصابع الاتهام إلى الإجراءات الصينية المبررة لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها».