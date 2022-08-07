أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7-8-2022 في الأسواق المصرية

تهتم ربات البيوت بالبحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية بشكل يومي ومستمر، حرصا منهن على تقديم الأنواع المختلفة لأبنائهن، ومد أجسامهم بالعناصر والفيتامينات الغذائية التي يحتاجون إليها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق بعد أن شهدت حالة من التفاوت النسبي في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى خلال الأيام الماضية، كالتالي:

- وصل سعر المانجو لقيمة تتراوح بين 20 و65 جنيهًا حسب النوع.

- وصل سعر التفاح الأحمر إلى 27 جنيهًا، والبلدي 10جنيهًات، والأخضر المستورد نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر البطيخ الأصفر لقيمة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، والأحمر بين 20 و35 جنيهًا.

- وصل سعر الأناناس إلى 45 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الموز المستورد إلى نحو 30 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

- وصل سعر العنب الأسود إلى قيمة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

- تراوح سعر المانجو بين 8 إلى 12 جنيهًا، وجاء سعر المانجو من نوع الفص من 30 إلى 40 جنيهًا، ونوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 20 جنيهًا، أما المانجو السنارة فتراوح سعرها بين 12 و16 جنيهًا، بينما المانجو العويس بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر التين الصحراوي فتراوح بين 10 و12 جنيهًا، ووصل البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، بينما التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والعنب البناتي بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأسود بين 10 و12 جنيهًا.