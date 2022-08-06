أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-8-2022 في الأسواق المصرية

حدثت أسواق الجملة من بينها سوق العبور، أسعار الفاكهة اليوم، إذ يهتم الكثير من المواطنين بأسعارها خاصة في فصل الصيف، نظرًا لأنها متنوعة الأشكال والألوان، وتساعد على التخفيف من حدة الحرارة المختلفة، مثل المانجو والأناناس والبطيخ.

واليوم السبت 6 أغسطس، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، ضمن ما تقدمه للقراء من خدمات، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية والعبور، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت حالة من التفاوت النسبي في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، كما يلي، إذ بلغ سعر المانجو بين 20 و65 جنيهًا حسب النوع، وسعر التفاح الأحمر 27 جنيهًا، والبلدي 10جنيهًات، والأخضر المستورد نحو 55 جنيهًا.

ووصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا، والأحمر بين 20 و35 جنيهًا، الأناناس 45 جنيهًا، وكيلو الموز المستورد نحو 30 جنيهًا وكيلو الموز البلدي 10 جنيهات، أما العنب الأسود بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وداخل شوادر سوق العبور، تباينت أسعار الفاكهة اليوم السبت، إذ سجل سعر المانجو من 8 إلى 12 جنيهًا، والمانجو من نوع الفص من 30 إلى 40 جنيهًا، ونوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 20 جنيهًا، وأما المانجو السنارة تراوحت بين 12 و16 جنيهًا، بينما المانجو من نوع العويس بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو من نوع الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

وبلغ التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا، ووصل البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، بينما التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والعنب البناتي بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأسود بين 10 و12 جنيهًا.