أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-8-2022 في الأسواق المصرية

يهتم الكثير من المواطنين، بأسعار الفاكهة خاصة في فصل الصيف، نظرًا لأنها متنوعة الأشكال والألوان، وتساعد على التخفيف من حدة الحرارة المختلفة، مثل المانجو والأناناس والبطيخ.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، ضمن ما تقدمه للقراء من خدمات، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية والعبور، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تضمنت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

بلغ سعر المانجو بين 20 و65 جنيهًا حسب النوع، وسعر التفاح الأحمر 27 جنيهًا، والبلدي 10جنيهًات، والأخضر المستورد نحو 55 جنيهًا، والبطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا، والأحمر بين 20 و35 جنيهًا، الأناناس 45 جنيهًا، وكيلو الموز المستورد نحو 30 جنيهًا وكيلو الموز البلدي 10 جنيهات، أما العنب الأسود بين 15 لـ20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، بسوق العبور، فقد تراوح سعر المانجو من 8 إلى 12 جنيهًا، والمانجو من نوع الفص من 30 إلى 40 جنيهًا، ونوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 20 جنيهًا، وأما المانجو السنارة تراوحت بين 12 و16 جنيهًا، بينما المانجو من نوع العويس بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو من نوع الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

وبلغ التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا، ووصل البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، بينما التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والعنب البناتي بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والعنب الأسود بين 10 و12 جنيهًا.