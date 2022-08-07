حظك اليوم برج السرطان الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شخص عاطفي في تعاملاته مع من حوله كثيرا، كما تجده رومانسي إلى أبعد حد في علاقة حبه، وعلى المستوى المهني والاجتماعي يتمتع بخيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة سواء المتعلقة بالعمل أو حياته الشخصية، ومن صفاته أيضا الإخلاص حيث يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسَّك بهم ويخلص لهم ولا يمكن أن يقوم بالخيانة أو الخداع أبدا، ويعرف عنه الحنان والعطاء والعطف على الجميع وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه.

صفات مواليد برج السرطان

يتمتع مولود برج السرطان بحدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، كما أنه طيب القلب يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصلي حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك بشكل أفضل اليوم ويكون لديك صبر طويل، كما تجتهد كثيرا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن إن مواليد برج السرطان يستطيعون اليوم أن يؤثروا في المحيطين بهم، نظرا لوجود فينوس وعطارد في برجك مما يكون داعما لك ويمنحك إشراقة وحضورا.